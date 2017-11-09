بالفيديو.. السيول تقطع الطريق في مكة والطائف

نايف السالم(صدى):

أغرقت الأمطار الغزيرة أمس الأربعاء شوارع مكة المكرمة والطائف، نتيجة تجمع المياه والتي تسببت في سيول قطعت الطريق الرابط بين شرائع النخل ووادي الصدر.

وفي فيديو، ظهرت الأمطار الكثيفة التي غمرت مياهها عدداً من الشوارع وأعاقت حركة المرور، فيما أظهرت أيضاً تعطل المرور وتوقف عدد كبير من السيارات على الطريق الرابط بين الشرائع ووادي النخل؛ نتيجة السيول التي غمرته ومنعت تقدم السيارات.