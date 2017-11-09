أول رد من أحلام على شبكة MBC بعد استبعادها من The Voice

أماني الغامدي(صدى):

في أول تعليق منها، على بيان شبكة قنوات MBC بشأن استبعادها من برنامج The Voice، واستبدالها بالمطربة الكويتية نوال، أكدت الفنانة الإماراتية أحلام عن شكرها وامتناانها للشبكة.

ونشرت أحلام، عبر حسابها بـ ” تويتر ” : ” محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الاول والدعم الكبير لاحلام فشكراً على تقديركم لي دائماً وابداً. يذكر أن شبكة قنوات MBC قد أصدرت قرارا صباح أمس الأربعاء باستبدال الفنانة أحلام من لجنة التحكيم في برنامج The Voice بالفنانة الكويتية نوال.