هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع ” جونسون آند جونسون ميديكل “

عادل الحربي(صدى):

في مؤتمر صحفي عقد بمقر هيئة الاستثمار، أمس الأربعاء تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جونسون آند جونسون ميديكل السعودية المحدودة لبحث الفرص المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في المملكة، وذلك ضمن مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.

وجاءت أهداف المشروع، متمثلة في المساهمة بتطوير خدمات الرعاية الصحية وتحسين مستوى الرفاهية تماشيًا مع توجه المملكة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويعكس هذا التأسيس جهود الهيئة العامة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة العالية في القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاع الرعاية الصحية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والمساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المباشر المحلي.

وأوضح وكيل المحافظ لجذب الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار سلطان بن بهجت مفتي أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا لدمج القدرات المحلية مع الخبرات والإمكانات الأجنبية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها المملكة في قطاع الرعاية الصحية.

وقال: نطمح بحلول 2020 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص من 25% إلى 35% في إجمالي الإنفاق المخصص لقطاع الرعاية الصحية، كما تسعى الهيئة من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى تحقيق المزيد من النجاحات على مستويات مختلفة في ظل الإنجازات والإصلاحات الجديدة لتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.

وأضاف : ” تمكن رؤية 2030 المستثمرين من المشاركة في مسيرة النمو للمملكة عن طريق إتاحة المزيد من الفرص الواعدة، وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص وتحسين البيئة الاستثمارية ، لرفع معدل متوسط الأعمار من 74 إلى 80 سنة عن طريق الاستثمار وزيادة الوعي في الرعاية الصحية الوقائية وليس فقط الرعاية العلاجية العرضية وتسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية في وقت قياسي ” .

من جانبها قالت رئيسة مجموعة شركة جونسون آند جونسون للأجهزة الطبية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ميشيل برينان: ” تعد المملكة من أهم الأسواق الرئيسية في المنطقة ونحن متفائلون جدا بشأن توجه الحكومة لتطوير قطاع الرعاية الصحية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى إلى التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق هذه الرؤية عن طريق مساعدة أنظمة الرعاية الصحية في التحكم بالأثر الناتج عن التغييرات التي تطرأ على هذا القطاع، الذي بدوره يؤدي إلى تحسين النتائج، وزيادة رضا المرضى والمراجعين، وتخفيض التكلفة في القيمة مقابل الرعاية ” .