اليوم.. تدشين قطار الحرمين ومشروعات تنمية بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس، عددا من المشاريع التنموية في المدينة المنورة، ويأتي من أبرزها مشروع محطة قطار الحرمين السريع، والذي يتضمن إنشاء وتشغيل خط سكة حديد كهربائي مزدوج للركاب بطول يقارب 450 كيلو مترا، وبسرعة تشغيلية تجارية تصل إلى 300 كلم في الساعة.

ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة بأعلى المواصفات العالمية، وتستغرق الرحلة المباشرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 120 دقيقة.

ويعتمد المشروع في تشغيله على 35 قطاراً كهربائيا، إضافة إلى مجموعة من ورش الصيانة وخمس محطات للقطار هي: محطة مكة المكرمة، محطة جدة، محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومحطة المدينة المنورة.

كما تم تصميم وإنشاء محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة وفقا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية، وهي تبعد عن المسجد النبوي الشريف بنحو 9 كيلو مترات، وعن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بـ13 كيلو مترا، وتم تجهيزها بصالات للقدوم والمغادرة وكبار الشخصيات، إضافة إلى أربعة أرصفة لوقوف القطارات وانتظار الركاب ومسجد يتسع لـ100 مصل ومحلات تجارية ومطاعم ومقاه ومركز للدفاع المدني ومواقف سيارات وحافلات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 1.5 مليار ريال ومساحته 268 ألف متر مربع، وطاقته الاستيعابية 4000 مسافر في الساعة. وينتظر أن تساهم هذه المشاريع التي ستشمل عدداً من القطاعات، في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة وخلق وظائف وتطوير جوانب عدة.