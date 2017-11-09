السيسي: الوضع في المملكة مستقر.. وأمن الخليج خط أحمر

نايف السالم(صدى):

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الوضع في السعودية مستقر ومطمئن، مؤكدا أن بلاده تدعم دول الخليج وترفض أي تهديد لها.

وقال في لقاء مع مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم مساء الأربعاء أنه يرفض التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

وأشار إلى أن ما تم في المملكة مؤخراً ” إجراءات داخلية يمكن أن تحدث في أي دولة ” ، مشدداً على ثقته في قيادة المملكة وتصرفاتها تجاه مواطنيها وأنها لن تتخذ إجراءات إلا وفقا للقانون.

ورداً على سؤال عن توجيه ضربات عسكرية لإيران أو حزب الله، أكد السيسي أنه يعارض الحرب، خاصة أن لمصر خاصة أن لها تجارب مريرة وصعبة مع الحروب، مؤكداً على أن ” أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا ويجب علي الآخرين إلا يتدخلوا فى شؤوننا ولا يصلوا بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام ” .

إلى ذلك، شدد على أن ” أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج ” ، وقال ” نطالب بعدم زيادة التوتر فى المنطقة، لكن ليس على حساب أمن واستقرار الخليج ” .