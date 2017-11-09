بالفيديو.. أرادوا اختبار قوة تحمل هاتف ” أيفون X ” فكانت الصدمة

متابعات(صدى):

اختبرت شركة سكوير تريد لحماية الأجهزة الالكترونية، أيفون x الجديد، وفي فيديو قصير وضعت الشركة ” الهاتف الوليد ” تحت اختبار قاس، لم ينج منه.

وفي التفاصيل التي ظهرت في الفيديو الذي نشر الثلاثاء على اليوتيوب، خضع الهاتف الذي تدعي آبل أنه يتضمن شاشة هي الأكثر قابلية على الصمود بين كل هواتف الشركة السابقة، لسلسلة من الاختبارات ” المؤلمة ” .

وقامت الشركة برمي الهاتف على إحدى جوانبه من على علو 6 أقدام في الاختبار الأول، لتأتي النتيجة كارثية، إذ وقعت عدة أضرار بالشاشة التي خدشت ولم تعد تعمل بشكل سليم، كما أن خاصية مسحها تعطلت.

وفي اختبار ثان استهدف وجه الهاتف من الأمام، رمي أيفون X من نفس الارتفاع (6 أقدام) ليتبين أن الشاشة تحطمت وأن خاصية الـ Face ID لم تعد تعمل . أما في الرمية الثالثة على ظهره هذه المرة، فتحطمت الجهة الخلفية للهاتف.

وفي اختبار التعثر أو الدوران، حيث وضع الهاتف الجديد البالغ سعره ما يقارب الألف دولار أميركي، في علبة تدور، أتت النتيجة أيضاً كارثية إذ تحطم في عدد من الجهات، كما لم تعد خاصية المسح على الشاشة تعمل، بالإضافة إلى تعطل خاصية التعرف على الوجه.