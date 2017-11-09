حملة تفتيش لتوطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

ترأس مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني مساء اليوم حملة التفتيش لمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بأحد المولات الكبرى بمحافظه جدة.

وقد نفذ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 3 آلاف زيارة تفتيشية شملت أنشطة بيع العطورات النسائية والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى ” متعددة الأقسام ” والأقمشة النسائية.

كما تضمنت المرحلة الثالثة المحال الصغيرة القائمة بذاتها والتي تبيع فساتين العرائس والعباءات النسائية والاكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة ” المولات ” التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

وأوضح الدكتور القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في ختام حملة التفتيش أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماضية قدماً في توطين المحال النسائية وتوفير بيئة عمل جيدة ومستقرة ومحفزة لبنات الوطن.

وقال: لن نتهاون في تطبيق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص وسوف نعمل مع كافة الجهات الداعمة لنا في تطبيق هذا القرار.