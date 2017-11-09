وزيرا الدفاع الأمريكي والتركي يبحثان سبل التعاون الدفاعي بين بلديهما

واشنطن(صدى):

اجتمع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس مع وزير الدفاع الوطني التركي نورالدين جانيكلي اليوم في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل وذلك على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في بيان إن اجتماع الوزيرين يأتي لتأكيد العلاقة الدفاعية القائمة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وتركيا، مضيفة أن الوزيرين اتفقا على مواصلة المشاورات الثنائية على أوسع نطاق ومواصلة أنشطة الدفاع المشتركة والبحث عن سبل لتعزيز التعاون الدفاعي في المستقبل.