بالفيديو.. خبيرة أمريكية تضع مذيعة مصرية في موقف محرج على الهواء

القاهرة(صدى):

وضعت نهى عبدالكريم، خبيرة نظم وسياسات الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، المذيعة المصرية ليندا عبدالكريم في موقف قاس على الهواء، بعدما شنت هجوما حادًا على المذيعة خلال جلسة مستقبل تغيير المناخ أمس الأربعاء، بسبب إدارتها للجلسة ومقاطعتها المتكررة للضيوف ورغبتها الدائمة -كما وصفت الخبيرة- في الإنفراد بالحديث .

وقالت للمذيعة وأمام الجميع أرجو أن تتيحي الفرصة للمتحدثين لكي يتحدثوا، فقد أعطيت الفرصة لأحد الحاضرين بينما لم تعطها لآخرين، أرجو أن تكوني عادلة في توزيع الكلمة والوقت المتاح، لقد قاطعتني أكثر من مرة، وأود أن أعترض وأحتج .

وأضافت قائلة ” جئت من الولايات المتحدة الأميركية لأفيدك وأفيد بلدك، وهذه قضية كبيرة ومهمة، ومن ثم يجب أن تكون من تدير الجلسة واضحة وعادلة وأنت قاطعتني مرارا، وأود أن أقول أن أجهزة صناعة الإعلام فيها كثير من العيوب.

إلى ذلك، قررت الخبيرة مغادرة الجلسة وسط صمت الحاضرين وصدمة المذيعة التي ظهرت مرتبكة.