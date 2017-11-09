مساعد مدير شؤون تعليم جدة يدشن برنامج الوعي المالي للطلاب
دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم جدة يحيى القحطاني اليوم بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة برنامج الوعي المالي للطلاب والطالبات ” ريالي ” الذي يأتي بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة سدكو القابضة بحضور ١٠٠ سفير للبنين وكذلك ١٠٠ سفيرة للبنات حضرن في القاعة النسائية بالمسرح .
وأكد القحطاني أهمية البرنامج الذي يهدف لتعزيز وترسيخ الوعي المالي لدى الطالب والطالبة مثمنا لإدارة النشاط الطلابي بتعليم جدة وشركة سدكو جهودهم في تنفيذ البرنامج .
وأوضح مساعد مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عبدالله باناعمة أنه سيتم تدريب ٢٠٠ سفير وسفيرة على البرنامج لمدة خمس ساعات يقومون بعدها بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس على برنامج ” ريالي ” مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف ٤٠ ألف طالب وطالبة بجدة وسيتم تطبيقه الأسبوع المقبل في المدارس .
وفِي ختام برنامج التدريب تسلم السفراء والسفيرات الحقائب التدريبية للبرنامج بالإضافة لحصالات النقود التي سيتم توزيعها على الطلاب والطالبات.
اترك تعليقاً