مساعد مدير شؤون تعليم جدة يدشن برنامج الوعي المالي للطلاب

واس(صدى):

دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم جدة يحيى القحطاني اليوم بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة برنامج الوعي المالي للطلاب والطالبات ” ريالي ” الذي يأتي بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة سدكو القابضة بحضور ١٠٠ سفير للبنين وكذلك ١٠٠ سفيرة للبنات حضرن في القاعة النسائية بالمسرح .

وأكد القحطاني أهمية البرنامج الذي يهدف لتعزيز وترسيخ الوعي المالي لدى الطالب والطالبة مثمنا لإدارة النشاط الطلابي بتعليم جدة وشركة سدكو جهودهم في تنفيذ البرنامج .

وأوضح مساعد مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عبدالله باناعمة أنه سيتم تدريب ٢٠٠ سفير وسفيرة على البرنامج لمدة خمس ساعات يقومون بعدها بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس على برنامج ” ريالي ” مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف ٤٠ ألف طالب وطالبة بجدة وسيتم تطبيقه الأسبوع المقبل في المدارس .

وفِي ختام برنامج التدريب تسلم السفراء والسفيرات الحقائب التدريبية للبرنامج بالإضافة لحصالات النقود التي سيتم توزيعها على الطلاب والطالبات.