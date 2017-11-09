رئيس بلدية حفر الباطن يجتمع مع مدير المرور بالمحافظة

خالد الضبيبي(صدى):

عقد رئيس بلدية حفر الباطن المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني اليوم ، اجتماعاً مع مدير إدارة مرور حفر الباطن العقيد شاهر المريخان ، وذلك بمقر البلدية .

وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين البلدية والمرور ، واطلعوا على عرض لحركة السير والمرور في المحافظة والخدمات التي تقدمها البلدية للعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع شكر مدير مرور حفر الباطن رئيس بلدية حفر الباطن على تعاون البلدية وجهودها المبذولة في الاهتمام بوسائل السلامة في الطرقات فيما يخدم المحافظة ومجتمعها.