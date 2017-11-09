السبيعي: خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لرعايتهما رياضة الهجن

نواف السالم(صدى):

رفع أمين عام اللجنة السعودية لسباقات الهجن نائب رئيس الاتحاد العربي للهجن ماضي السبيعي خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن ملاك الهجن في جميع مناطق المملكة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للرعاية الملكية الكريمة لرياضة الهجن والرياضات التراثية التي توجت اليوم بتوجيه سمو ولي العهد بتنفيذ سباقات الهجن لهذا العام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وإنشاء مضمار خاص لذلك بأعلى المستويات في القرية السعودية للإبل .

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا التوجيه جاء ضمن العناية الخاصة التي يوليها سمو الأمير محمد بن سلمان لقطاع الإبل وتطويره وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها وحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة ويمثل نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها الأول ووسط جمهورها ومحبيها في وطننا الغالي لتكون بمشيئة الله الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً للرياضة الهجن العريقة.

وقال السبيعي : ” الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز ليكون المهرجان العالمي الأول والرائد للإبل ستعزز الجوانب الحضارية والوطنية وستكون له عوائد ثقافية واقتصادية للمجتمع وسيحقق المهرجان رسالته بانضمام رياضة سباقات الهجن ضمن فعالياته ليكون مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع يعزز المشاركة ويؤصل الموروث وينشر الوطنية ويعكس العمق الحضاري للمملكة العربية السعودية وستسهم فعالية سباقات الهجن في تحقيق المهرجان لأهدافه بتأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده للمجتمع وتحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً ويكون المهرجان أبرز ملتقى دولي عن الإبل وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.

وأضاف أمين عام اللجنة السعودية لسباقات الهجن : ” اللجنة السعودية وجميع ملاك الهجن في المملكة يضعون كل إمكاناتهم وخبراتهم في خدمة نادي الإبل ومهرجان الملك عبدالعزيز لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حيث عملت اللجنة منذ تأسيسها في العام 1432هـ من قبل الهيئة العامة للرياضة على إيجاد اللوائح والتنظيمات والتشريعات لهذه الرياضة وتمثيل المملكة في المنافسات الخليجية, وساهمت اللجنة في تأسيس الاتحادين الخليجي والعربي لسباقات الهجن لتكون عضواً مؤسساً “، مبيناً أن ميادين الهجن التي تشرف عليها اللجنة السعودية بلغت أكثر من 35 ميداناً في جميع مناطق المملكة .

وتابع : ” توجيه سمو ولي العهد حقق للآلاف من ملاك الهجن حلماً طال انتظاره لتكون بلادنا وعاصمتنا الغالية الوجهة الأولى لعشاق هذه الرياضة كما كانت المنبع الأصلي لهذه الرياضة وهذا التراث العريق ” .