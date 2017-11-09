بالفيديو.. مواطنات: لا نعلم شيئا عن الصيانة الطارئة للسيارات

عادل الحربي(صدى):

في ظل الاستعداد لتمكين المراة من القيادة، بعد صدور الأمر الملكي بالسماح لها بذلك، كشف تقرير تليفزيوني مصور، عن تدني المعلومات الأساسية لدى المواطنات عن الصيانة الطارئة للسيارات.

وأكدت مؤسسة التدريب التقني والمهني أنها تعد مناهج تعليمية ودورات تدريبية مسائية لهن لرفع الوعي بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

من جهتهن، قالت مواطنات، في التقرير الذي بثته قناة ” العربية ” ، إنهن لا يعلمن شيئا عن صيانة السيارات، مشيرات إلى أنهن في حالة تعطل المركبة سيطلبن العون من آبائهن لنجدتهن.

ورحبت المواطنات في الوقت ذاته بأي دورات تدريبية ترفع لديهن الوعي بالصيانة الطارئة للسيارات، والتي من المؤكد أنهن سيحتجنها في حال السماح لهن باستخراج رخصة قيادة سيارة في 10 شوال المقبل.