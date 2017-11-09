تفاصيل آخر ليلة في حياة الشهيد ” القحطاني “

خالد الضبيبي(صدى):

روي الجندي محمد الكليب، زميل شهيد الواجب الجندي عبدالله بدر القحطاني، الذي استشهد برصاص الغدر في القطيف، تفاصيل الليلة الأخيرة.

قال الكليب: ” في ليلة استشهاده كنا في استراحة بمدينة العيون، نتبادل أطراف الحديث، وكان يريد الحصول على إجازة ويخطط لها، لإجراء عملية في أسنانه، والاستعداد للزواج بعد أن قضى فترة ليست بالبسيطة في العمل بالقطيف ” .

وأكد الكليب، أن الشهيد ” القحطاني ” مشهود له بالأخلاق الحميدة، وحرصه الزائد على الذهاب لعمله مبكرا من حي المحاسن بالأحساء.