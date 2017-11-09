ماليزيا تتراجع وتوافق على تسليم ” ذاكر نايك ” للهند

كوالالمبور(صدى):

تراجعت السلطات في ماليزيا عن موقفها الرافض لتسليم الداعية الهندى ذاكر نايك، لبلاده، أذ أعلنت مساء الأربعاء، أنها مستعدة لتسليم ذاكر، إلى الهند عقب توجيه تُهم رسمية للداعية بدعم التطرف، والقيام بأنشطة غير مشروعة، والسخرية من معتقدات الآخرين.

من جانبه أكد أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس وزراء ماليزيا إن الحكومة لم تتلقَّ حتى الآن أي طلب رسمي من قِبل السلطات الهندية، كما أنها لم تتلقَّ أي طلب من الإنتربول لتسليم الداعية ذاكر، مشيرًا إلى أنه في حال وصلهم طلب رسمي سيتم تسليمه للجهة المطلوب لها.