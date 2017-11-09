بالفيديو والصور.. الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة نجله منصور

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض لليوم الثاني، في قصره بالرياض، الزائرين الذين أتوا لتقديم التعازي في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه من المسؤولين.

وحضر لتقديم التعازي عددًا من الأمراء والعلماء والمشايخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء ووفد قبائل عسير وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، إضافةً إلى حشد من المواطنين.

وكان على رأس الحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز و أبناء الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

كما حضر العزاء من دولة الإمارات الشقيقة، رئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي الشيخ خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.