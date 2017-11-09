بالفيديو والصور.. الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة نجله منصور
استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض لليوم الثاني، في قصره بالرياض، الزائرين الذين أتوا لتقديم التعازي في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه من المسؤولين.
وحضر لتقديم التعازي عددًا من الأمراء والعلماء والمشايخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء ووفد قبائل عسير وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، إضافةً إلى حشد من المواطنين.
وكان على رأس الحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز و أبناء الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
كما حضر العزاء من دولة الإمارات الشقيقة، رئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي الشيخ خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.
سمو #الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيز
و #الأمير_فيصل_بن_خالد أمير منطقة#عسير خلال استقباله المعزين بالرياض
في اليوم الثاني للعزاء بوفاة فقيد الوطن#الأمير_منصور_بن_مقرن رحمه الله pic.twitter.com/b0iydx3bAt
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
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