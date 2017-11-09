نساء المملكة يضعن حلول لمشكلة الطلاق

أماني الغامدي(صدى):

تصدر هاشتاج #هو الطلاق انتشر_ليه، تويتر على مدار الأسبوع، حيث عبر من خلاله عدد من نساء المملكة عن آرائهن في أسباب زيادة معدلات الطلاق في المجتمع.

أوضحت الإخصائية الاجتماعية، سارة خليف، أسباب الطلاق قائلة: ” عشان كله مفكر الجواز شهر عسل بس ونسيوا المودة والرحمة والأخلاق ” ، أما ولاء فتعاطت مع الظاهرة بشكل آخر تمامًا حين قالت: ” عشان الناس بقى عندها وعي إن الحياة مش هاتقف لو اتطلقوا وإنك لو مش سعيد/ة يبقى ف داهية الناس وأبدا حياة من جديد عادي ” .

من جانبها أرجعت أريج، ارتفاع معدلات الطلاق إلى تدخل الأهل في الخلافات بين الأزواج، وذلك حين غردت تقول: ” بسبب تدخل طرف تالت بين الطرفين يفسد العلاقه بينهم ” ، لترد عليها سحر من زاوية أخرى لتشير إلى أنَّ ” زيادة هذه الظاهرة بسبب عدم وجود تحمل مسؤولية من الزوجين ” .

أشارت الإخصائية الاجتماعية، نيفين عباس، إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع، لاسيما خلال السنة الأولى من الزواج، لافتة إلى أنها ظاهرة عربية وليست خاصة بالمملكة فقط.

وأرجعت عباس زيادة معدلات هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها عدم إدراك حجم المسؤولية من قبل الزوجين، والتدخل المتكرر من الأهل حال وجود خلافات بين الطرفين ما يعقدها بصورة تصل في كثير من الحالات للطلاق، هذا بخلاف عدم التأهيل النفسي والمجتمعي قبل الزواج في ظلّ ارتفاع نسب الزواج المبكر.