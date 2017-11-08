مدرسة تتسبب في إصابة طالبة بـ ” الباحة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصيبت طالبة في مدرسة تابعة لتعليم ” الباحة ” ، بعدما أجبرتها مدرسة على حمل مقعدها الدراسي من الطابق الثاني إلى فناء المدرسة في بداية حصة النشاط، لتسقط أرضًا وتصاب بكدمات بجوار العين.

وشرح والد الطالبة، ما حدث مع ابنته خلال مداخلة تليفزيونية مع قناة ” الإخبارية ” ما حدث مع ابنته بأنه بعد انتهاء اليوم الدراسي ليأخذها، فوجدها مصابة في وجهها، وقالت له إنها وقعت على الأرض بسبب حمل المقعد.

فيما قالت المدرسة عندما ذهب إليها والد الطالبة للشكوى: ” إن إصابة ابنته عبارة عن خدوش بسيطة ليأخذها إلى أحد المراكز الطبية لعلاجها، وإثبات ما حدث ” .