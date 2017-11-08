متحدث ” صحة جدة ” يتعاطف مع مواطن في شكواه ضد مركز طبي خاص

نايف السالم(صدى):

تعاطف المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالله الغامدي، مع مواطن تقدم بشكوى ضد أحد المراكز الطبية الخاصة يتهمه فيها بالتسبب في تدهور حالة زوجته الصحية، بعد أن تسبب بخطأ طبي؛ إذ أُصيبت بنزيف بالرغم من أن ولادتها طبيعية.

وقال المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالله الغامدي: ‏نشكر لكم اهتمامكم وتواصلكم معنا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. مبينًا أنه تم التواصل مع الشاكي، ووعدنا بالحضور اليوم الأربعاء الموافق ١٩ / ٢ / ١٤٣٩ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال الشكوى.

وأكد ” الغامدي ” ، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها في حال وجود خطأ أو تقصير أو إهمال طبي، وذلك بعد التحقق من كامل أوراق الملفات الطبية.

وكان المواطن، أكد أن العاملين بالمركز الطبي لم يعيروا شكواه اهتماما وكنوا غير مبالين، ولم يعتذر منهم أحد أو يستأنف على الخطأ، ووجد منهم البرود والتعامل غير اللائق.. مطالبًا الجهات المعنية بصحة جدة بالتحقيق في الشكوى، ومحاسبة المركز الصحي الذي كاد يهدد حياة زوجته.