مصر: إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر ” حب دوار الشمس “

القاهرة(صدى):

نجحت أجهزة الأمن المصرية في محافظة البحر الأحمر، من إحباط محاولة تهريب أجزاء من الأقراص المخدرة داخل ” حَب دوار الشمس ” لشقيق سيدة محبوس.

كانت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، قد تمكنت من ضبط ” زيناهم ع.س ” ربة منزل – ومقيمة بالغردقة أثناء دخولها القسم لزيارة شقيقها ” السيد .ع ” المحتجز على ذمة عدد من قضايا السرقات وبحوزتها ” كيس بلاستيك به كمية من المواد الغذائية وأخفت ضمن محتوياته عدد من الأقراص المخدرة.

واعترفت المتهمة انها قطعت أقراص مخدرة للجزاء صغيرة ووضعتها داخل ” حَب دوار الشمس ” بقصد تهريبها إلى شقيقها داخل محبسه بناءاً على طلبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.