حالة من الجدل حول حقوق العمال في قطر بفرنسا

باريس(صدى):

شهد اليوم الأربعاء، جدل واسع في الوسائل الإعلامية الفرنسية المختلفة؛ وذلك على خلفية تقرير عن حقوق العمال في قطر.

وكانت صحيفة ” لازيكو ” قد نشرت تقريرًا بعنوان ” رويدًا رويدًا.. قطر تتجه تدريجيًّا نحو معايير العمل الدولية ” ، يتحدث عن إصلاحات لحماية العمال في الإمارة (أكثر من مليوني عامل أجنبي).

لكن ” قطر إنفو ” نفى أي تغيير أو إصلاح تجاه حقوق العمال في قطر، مبديًا استغرابه مما نشرته الصحفية الفرنسية، وتساءل عن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

ووصف الموقع مقال ” لازيكو ” بـ ” الصدمة ” ، موضحًا أنه لم يتغير شيء تقريبًا منذ 6 سنوات؛ الأمر الذي نجم عنه كثير من الوفيات والإصابات.

ونشر الموقع صورة لأحد ضحايا العمال المغتربين في قطر، أشار فيها إلى أنه لا يوجد حد أدنى للأجور في هذه الدولة.

وقال إن الحديث عن تحسن وضع العمال في قطر من قبل صحيفة ” لازيكو ” مثير للسخرية؛ فرغم إلغاء نظام ” الكفالة ” منذ 2016، لم يتغير شيء على أرض الواقع.

وأوضح أنه عند ذهاب العامل الأجنبي إلى المحكمة من أجل الحصول على ” تصريح خروج ” ، يستغرق الأمر وقتًا طويلًا، كأنه يستوجب كثيرًا من الشجاعة.

وبين أن ذهاب أحد العمال إلى هذه المحكمة يمكن أن يودي به إلى السجن؛ حيث يصبح بقاؤه غير قانوني من قبل صاحب العمل.

واستغرب ” قطر إنفو ” عدم ذكر ” لازيكو ” الشكوى الصادرة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في 8 نوفمبر 2017، المتعلقة بعدم امتثال قطر للاتفاقية (رقم 29) بشأن العمل القسري.

كما أنها لا تمتثل لاتفاقية تفتيش مناطق العمل رقم 81 لسنة 1947، بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.

وأكد ” قطر إنفو ” أن المنظمات النقابية تضطر إلى تقديم مثل هذه الشكاوى عندما يصبح الوضع خطيرًا جدًّا، دون أن تعرب قطر عن رغبة واضحة في تغيير قانون العمل؛ ما يثير الدهشة عن نشر ” لازيكو ” هذه المعلومات غير الصحيحة.