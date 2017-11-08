حماية المستهلك تبث فيديو توعويا عن التسوق الإلكتروني الآمن

عادل الحربي(صدى):

بثت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الأربعاء)، مقطع فيديو توعوياً بغرض تعريف المستهلك بخطوات التسوق الإلكتروني الآمن عبر دليلها للتسوق الإلكتروني.

وأشارت ” حماية المستهلك ” إلى وجوب التسوق من المواقع المعتمدة من الجهات الرسمية، كخدمة ” معروف ” التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، وأضافت أن المواقع الآمنة تبدأ عناوينها بـ ” https “بدلاً من ” http ” ؛ حيث يظهر بها رمز القفل أو المفتاح باللون الأخضر.

وحذرت الجمعية من المواقع التي تطلب بيانات تخص الحساب البنكي وكلمة المرور الخاصة به، كما نوهت الجمعية بأن الشراء من أفراد عبر الانترنت يحرم من الحماية التي توفرها أنظمة حماية المستهلك.

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد إتمام عملية الدفع؛ أوصت الجمعية بضرورة الاحتفاظ بكافة المستندات مثل رسائل البريد الإلكتروني ومواصفات المنتج وإيصالات الدفع، وذلك لاستخدامها عند استرجاع أو تبديل المنتج.