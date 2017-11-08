اغتيال رئيس حركة النضال العربي الأحوازية علي أيدي المخابرات الإيرانية

أمستردام(صدى):

وجه المتحدث باسم الجبهة الديموقراطية لتحرير الأحواز، اليوم الأربعاء، اتهام للمخابرات الإيرانية، باغتيال رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أحمد مولا أبو ناهض أمام منزله بمدينة لاهاي في هولندا.

وقال المتحدث في تصريحات صحفية، إنه ” تم اغتيال المناضل أحمد مولا أبو ناهض، في باب منزله في مدينة لاهاي الهولندي بثلاث رصاصات واحدة في رأسه و اثنان في قلبه ” .

وتابع، إن ” الاغتيال هو سياسي بامتياز لأن الضحية رئيس حركة النضال العربي ومطلوب لإيران”، مؤكدا ان طهران طالبت من الشرطة الدولية ” الإنتربول ” تسليمه لمحاكمته.