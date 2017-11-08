خيّرٌ أم شرير

النفس البشرية كهفٌ مظلم ,عالمٌ أخر لايستطيع أي كائن أن يفهم محتواه , يحمل العديد من الوجوه والكثير من الشخصيات وأهمها الخير والشر وأنتَ وحدك تحدد ماتريد وتستعمل كلا الجانبين وفقاً لما يمليه عليك ضميرُك.

قطار الحياة يقذفُك في محطاتٍ تُجبرك على مواجهة ألمُ أقدارِك وهذه الآلام والعُقد النفسية والرغبات المحطمة قد تحولك أحياناً إلى شخص آخر لاتستطيع التعرف عليه ,مُناقض تماماً لِما عهِدت نفسك عليها ، إنسان (مظلمٌ باطنةُ وظاهرُة ) ومن النادرِ أن تجد إنسان قد تصالح مع كل محطات الحياة ونكباتها ولم تتغير فطرتُه الطاهرة الصافية كما قال تعالى (ونفسٍ وماسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ).

النفس البشرية التي تحوي الكثير من الخبايا والأسرار من الصعب جداً علينا الإحاطة والإلمام بها وكلما ظننت بأنك استطعت فهم شخصٍ ما ومعرفة كل مايريد قد تصطدم بموقفاٍ واحداٍ يثبت لك بأنك لم تكن تعلمُ سوى لقيماتٍ بسيطة مما تحويه هذه النفس مهما كنت مُقرباً منها وأصعب شخصيةٍ في جميع الشخصيات هي النفس المُجاهِدة التي تقع حائرة بين ماتريد ومالاتريد, بين الخير والشر, بين ماهو في صالحها ومايطمئن له الضميرُ ويسكن, ولكنها تُضطرُ في نهاية المطاف إلى الرضوخ.

أعلمُ بأن عجلات القدر مؤلمة جداً وأعلمُ أن بداخلك خيرٌ مخبأ مهما كنت تحمل من الشر والضغينةِ والحقد وأعلمُ كذلك بأنك لم تكن ترد يوماً أن تصبح إنساناً مجرداً من الإحساس والشعور لايهتم سوى بمصالحه ولا يقدِّر مايحدثُ من حوله.

ولكني وسط كل هذه المعرفة لا أيقن ولا أُسلِّم إلا بأمرٍ واحد وهو أنك لن تجد نفسك الخيّرة التي تأمرُ بالخير وتريدهُ إلا اذا سكنت مع الله ولن تطمئن إلا بقربه ومهما تنقلت في هذا العالم ومهما جُبْت من البحار للبحث عنها … سكونك وطمأنينتك وراحتك لن تكُن إلا بصلتك معه وحده لا شريك له.

واخيراً أسأل الله أن نكن بعيدين كل البعد عن هذه النفس وأن يرشدنا دائماً وابداً إلى الصواب ويغفر لنا ولجميع المسلمين وإن تراكمت أخطائُنا وذنوبنا.