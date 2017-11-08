مالك فوكس يهدد بغلق ” سكاي نيوز “

لندن(صدى):

هدد الملياردير روبرت ميردوخ، مالك شركة ” فوكس القرن الحادي والعشرين ” ، بغلق قناة ” سكاي نيوز ” ، حال تعثر صفقة شراء مجموعة ” بي سكاي بي ” البريطانية للبثّ الفضائي.

وعرضت شركة ” فوكس القرن الحادي والعشرين ” التي يملكها القطب الإعلامي 11.7 مليار جنيه استرليني مقابل التملك الكامل لـ ” بي سكاي بي ” ، علمًا بأنّ ميردوخ يملك حاليًا 39 % من إجمالي الأسهم.

وجاء التهديد بغلق القناة الإخبارية إذا منعت الأجهزة الرقابية الصفقة في مذكرة قدّمتها مجموعة بي سكاي بي إلى سلطة المنافسة والأسواق البريطانية.