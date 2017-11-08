بلدية بحر أبو سكينة تضبط حظيرة بها حاشي مريض مذبوح
أسفرت الحملة التفتيشية لبلدية بحر أبو سكينة، على عدد من محلات الملاحم والحظائر في المركز، عن ضبط إحدى الحظائر عثر بداخلها على ” حاشي ” قامت العمالة الوافدة بذبحه في موقع غير مخصص للبيع تمهيدًا لبيعه على المواطنين والمقيمين.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد مرزن عسيري، أنه بالمعاينة اتضح لدى المراقبين أن ” الحاشي ” بدأت تظهر عليه علامات المرض، وعلى الفور تم تطبيق النظام المتبع في مثل هذه الحالات، وتم إغلاق المحل مباشرة؛ حتى يتم تصحيح وضعه وفق الأنظمة والتعليمات.
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وأكد أن البلدية لن نتهاون في تطبيق النظام بحق المخالفين، داعيًا المواطنين بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة على الرقم المجاني 940.
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