بلدية بحر أبو سكينة تضبط حظيرة بها حاشي مريض مذبوح

محمد بن طحيطح (صدى):

أسفرت الحملة التفتيشية لبلدية بحر أبو سكينة، على عدد من محلات الملاحم والحظائر في المركز، عن ضبط إحدى الحظائر عثر بداخلها على ” حاشي ” قامت العمالة الوافدة بذبحه في موقع غير مخصص للبيع تمهيدًا لبيعه على المواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد مرزن عسيري، أنه بالمعاينة اتضح لدى المراقبين أن ” الحاشي ” بدأت تظهر عليه علامات المرض، وعلى الفور تم تطبيق النظام المتبع في مثل هذه الحالات، وتم إغلاق المحل مباشرة؛ حتى يتم تصحيح وضعه وفق الأنظمة والتعليمات.

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وأكد أن البلدية لن نتهاون في تطبيق النظام بحق المخالفين، داعيًا المواطنين بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة على الرقم المجاني 940.