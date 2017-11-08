بالفيديو والصور.. الإمارات تفتتح متحف ” لوفر أبوظبي “

أبوظبي(صدى):

افتتح نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، متحف اللوفر في مدينة أبوظبي.

حضر الافتتاح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويعرض المتحف الذي يمتد على مساحة 6400 متر مكعب، أكثر من 600 قطعة أثرية وفنية معاصرة، إضافة إلى منحوتات كلاسيكية جديدة ولوحات فنية بريشة أشهر فناني العالم، و300 قطعة مستعارة من المتاحف الفرنسية.

#متحف_اللوفر_أبوظبي .. حضارات العالم تحت قبة واحدة في أيقونة إماراتية عالمية جديدة pic.twitter.com/rVwsxU16gO — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧