بالفيديو والصور.. الإمارات تفتتح متحف ” لوفر أبوظبي “
افتتح نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، متحف اللوفر في مدينة أبوظبي.
حضر الافتتاح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويعرض المتحف الذي يمتد على مساحة 6400 متر مكعب، أكثر من 600 قطعة أثرية وفنية معاصرة، إضافة إلى منحوتات كلاسيكية جديدة ولوحات فنية بريشة أشهر فناني العالم، و300 قطعة مستعارة من المتاحف الفرنسية.
#متحف_اللوفر_أبوظبي .. حضارات العالم تحت قبة واحدة في أيقونة إماراتية عالمية جديدة pic.twitter.com/rVwsxU16gO
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
محمد بن راشد ومحمد بن زايد والرئيس الفرنسي يفتتحون #متحف_اللوفر_أبوظبي pic.twitter.com/X5GvzIXjoy
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
ابو غالب[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 29 دقيقة
اقترح علي الشيخ محمد بن راشد انشاء مدينة رياضية كبيرة عالمية فيها ملعب كبير يسع لاكثر من 100 الف مشجع مثل ملعب نادي برشاونه كمب نو وتكيفها وجميع الانشطة الرياضية من كرة الطائرة والسلة والعاب القوي ومسابح عالمية الخ هذه الي تنقص دبي الجميلة الرائعة علي نظام BOT يعني الشركات تتكفل بكل التكاليف المادية
ابو غالب[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 27 دقيقة
اقترح علي حكومة دبي انشاء مدينة ملاهي وترفيه مثل ديذني لاند بامريكا لاستقطاب الزوار والسياح لدبي