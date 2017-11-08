الرئيس المصري: أثق في قيادة المملكة وأمن الخليج خط أحمر

القاهرة(صدى):

أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، عن ثقته في القيادة الرشيدة بالمملكة.

وقال السيسي في لقاء مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم، إن ما تم بالمملكة مؤخراً هى ” إجراءات داخلية يمكن أن تحدث في أى دولة ” ، مشدداً على ثقته في قيادة المملكة وتصرفاتها تجاه مواطنيها وأنها لن تتخذ إجراءات إلا وفقا للقانون.

وأشار السيسى، إلى أنه فيما يتعلق بإيران وحزب الله، فإن مصر ضد الحرب، خاصة أن لها تجارب مريرة وصعبة مع الحروب، مشددا على أن ” أمن الخليج هو خط أحمر ” .