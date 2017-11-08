ترامب يخترق جدار الحماية العظيم بالصين ويغرد رغم الحظر

واشنطن(صدى):

اخترق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ” جدار الحماية الناري العظيم ” الصيني، بتغريداته خلال زيارته لهذا البلد الذي يحظر استخدام الموقع الإلكتروني.

وغرّد ترامب عبر حسابه بتويتر موجها رسالة شكر للرئيس شي جينبينغ على استقباله الحار: ” باسم ميلانيا وباسمي، أشكركم على الوقت الذي لا ينسى بعد الظهر ومساء في المدينة المحرمة في بكين، الرئيس شي ومدام بينغ ليوان، نتطلع للانضمام إليكما صباح الغد! ” .

وتويتر من بين عدد من المواقع الإلكترونية إلى جانب فيسبوك وانستغرام، تحظرها الرقابة في الصين باسم حماية الأمن القومي.

ويبدو أن ترمب استخدم شيئا آخر علاوة على هاتفه الذكي لكتابة التغريدة: فقد برز إلى جانبها وسم ” مستخدم تويتر ويب ” وليس ” تويتر لهاتف آيفون ” كما في تغريداته السابقة.

وفي تغريدة أخرى كتب ترمب أنه ” يتطلع ليوم كامل من الاجتماعات مع الرئيس شي ووفودنا غدا، شكرا للصين على لاستقبال الجميل! ميلانيا وأنا لن ننساه! ” .