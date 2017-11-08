إمارة عسير سبب عدم وجود اسم ” حدادي ” بقائمة شهداء المروحية

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت إمارة منطقة عسير وسائل الإعلام، اسم الوكيل رقيب عبدالله حدادي سقط سهوا من قائمة شهداء الطائرة المروحية التي كانت تقل نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن.

وذكرت الإمارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأربعاء،: ” ربما يكون سهوا أو لعدم العلم مسبقاً.. وهي عدم إبراز اسم الشهيد ورقيب عبدالله حدادي ضمن التعازي أو أي وسيله إعلامية وهو من ضمن شهداء الوطن.. رحمهم اللهم جميعاً.. ولذلك جرى التنبيه.. وما عند الله خير وأبقى ” .