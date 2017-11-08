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شاهد مشجع الأهلي يحمل لافتة ” كلنا أوراوا “

شاهد مشجع الأهلي يحمل لافتة ” كلنا أوراوا “
ماجد محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد مشجعي النادي الأهلي وهو يحمل لافتة ” كلنا أوراوا ” في إشارة لتشجيعه الفريق الياباني، الذي سيواجه الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت الجماهير السعودية، قد انشأت رابطة لتشجيع أوراوا في المباراة النهائية؛ حيث أنشأت لها حسابًا عبر ” تويتر ” بلع عدد متابعيه نحو 10 آلاف متابع.

وومن المقرر أن يتقابل نادي الهلال السعودي مع الفريق الياباني في مباراة الذهاب على استاد الملك فهد الدولي يوم 18 نوفمبر الجاري.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 42 دقيقة

غبي ماعندك احساس ولا وطنية يا الاثول نشجع اي نادي سعودي يمثل الوطن سواء الهلال او الاهلي او النصر او الاتحاد

[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 34 دقيقة

هذا يمني كتبو عنه في اكثر من صحيفه
ياكلون من خيرنا ويوقفون ماغيرنا

[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 29 دقيقة

من المستنقع المنتن يظهر الضفدع

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 22 دقيقة

أيا كان ، سواء يمني او سعودي ، هذا من سقط المتاع ،
و المؤسف ان الاعلام الياباني و خاصة الصحافه اليابانية الرياضيه أصبحت تتهكم على الجمهور السعودي الذي يشجع فريقها اوراوا ، و تصفهم باوصاف يستحقونها لضعف وطنيتهم و تعصبهم الأعمى
اللهم وفق الهلال كي يحقق البطوله و يرفع راية الوحيد في ارض اليابان
اللهم أعز الاسلام و المسلمين و احفظ بلادنا من كل سوء
و احفظ قادتها و مواطنيها الشرفاء من كل شر
امين

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