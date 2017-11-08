شاهد مشجع الأهلي يحمل لافتة ” كلنا أوراوا “

ماجد محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد مشجعي النادي الأهلي وهو يحمل لافتة ” كلنا أوراوا ” في إشارة لتشجيعه الفريق الياباني، الذي سيواجه الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت الجماهير السعودية، قد انشأت رابطة لتشجيع أوراوا في المباراة النهائية؛ حيث أنشأت لها حسابًا عبر ” تويتر ” بلع عدد متابعيه نحو 10 آلاف متابع.

وومن المقرر أن يتقابل نادي الهلال السعودي مع الفريق الياباني في مباراة الذهاب على استاد الملك فهد الدولي يوم 18 نوفمبر الجاري.