شاهد مشجع الأهلي يحمل لافتة ” كلنا أوراوا “
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد مشجعي النادي الأهلي وهو يحمل لافتة ” كلنا أوراوا ” في إشارة لتشجيعه الفريق الياباني، الذي سيواجه الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.
وكانت الجماهير السعودية، قد انشأت رابطة لتشجيع أوراوا في المباراة النهائية؛ حيث أنشأت لها حسابًا عبر ” تويتر ” بلع عدد متابعيه نحو 10 آلاف متابع.
وومن المقرر أن يتقابل نادي الهلال السعودي مع الفريق الياباني في مباراة الذهاب على استاد الملك فهد الدولي يوم 18 نوفمبر الجاري.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 42 دقيقة
غبي ماعندك احساس ولا وطنية يا الاثول نشجع اي نادي سعودي يمثل الوطن سواء الهلال او الاهلي او النصر او الاتحاد
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذا يمني كتبو عنه في اكثر من صحيفه
ياكلون من خيرنا ويوقفون ماغيرنا
ابو وليد[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 29 دقيقة
من المستنقع المنتن يظهر الضفدع
هلالي جنوبي شمالي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 22 دقيقة
أيا كان ، سواء يمني او سعودي ، هذا من سقط المتاع ،
و المؤسف ان الاعلام الياباني و خاصة الصحافه اليابانية الرياضيه أصبحت تتهكم على الجمهور السعودي الذي يشجع فريقها اوراوا ، و تصفهم باوصاف يستحقونها لضعف وطنيتهم و تعصبهم الأعمى
اللهم وفق الهلال كي يحقق البطوله و يرفع راية الوحيد في ارض اليابان
اللهم أعز الاسلام و المسلمين و احفظ بلادنا من كل سوء
و احفظ قادتها و مواطنيها الشرفاء من كل شر
امين