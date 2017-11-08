” العمل ” تطلق مبادرات داعمة لتوظيف المواطنين

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور على الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم إطلاق عدد من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة، منها: تحديث مستهدفات نطاقات، وحملة تصحيح الأنشطة، ومبادرات: العمل الحر والعمل الجزئي، والعمل عن بُعْد، وإعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية، لتدعم النمو بالتوظيف بالقطاع الخاص.

وأضاف الغفيص خلال مشاركته اليوم الأربعاء في منتدى الشرقية الاقتصادي، أن الوزارة أطلقت برامج دعم عمل المرأة: عبر برنامجي: قُرَّة، ووصول، بالإضافة لإصدار تنظيمات جديدة للحاضنات المنزلية بمقار العمل، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة.