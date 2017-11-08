وفاة طفل سقط عليه حجر لمنزل مهجور في قرية الحميد بالباحة
تلقت غرفة العمليات بشرطة محافظة بلجرشي في تمام الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٢/١٩ هـ بلاغ من عمليات الدفاع المدني بالمحافظة مفاده وفاة طفل يبلغ من العمر (١١عاماً ) نتيجة سقوط جدار حجر لأحد المنازل الشعبية المهجورة عليه بقرية الحميد .
جرى إنتقال الأجهزة الأمنية المعنية ومعهم الطبيب الشرعي ومن خلال الإجراءات الأولية وجمع الإستدلال تبين عرضية الحادث .
هذا وسوف تحال القضية للنيابة العامة لإستكمال ماتبقى من إجراءات .
رحم الله الطفل وعوض أهله خيراً وألهم الصبر والسلوان .
الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37538 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22345 ] نشر منذ 16 دقيقة
أتذكر قصة لشخص بنى له بيت
القصة قديمة شوي يحكيها لي ولد الشخص هذا بنفسه فحدى الدول
أستغرق بناءه لمنزله عدة سنين
ويوم أكتمل البناء جاء بيفتح الباب يبي يدخل يشوف البيت من الداخل
وطاحت بلكه نسيوها على جدار السطح وماجت الا على راااااااسه
وتوفى ف الحال
آقدار سبحان الله
مالحق يتهنى او حتى يلقي نظرة على بيته من الداخل.