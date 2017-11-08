وفاة طفل سقط عليه حجر لمنزل مهجور في قرية الحميد بالباحة

سعيد العجل(صدى):

تلقت غرفة العمليات بشرطة محافظة بلجرشي في تمام الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٢/١٩ هـ بلاغ من عمليات الدفاع المدني بالمحافظة مفاده وفاة طفل يبلغ من العمر (١١عاماً ) نتيجة سقوط جدار حجر لأحد المنازل الشعبية المهجورة عليه بقرية الحميد .

جرى إنتقال الأجهزة الأمنية المعنية ومعهم الطبيب الشرعي ومن خلال الإجراءات الأولية وجمع الإستدلال تبين عرضية الحادث .

هذا وسوف تحال القضية للنيابة العامة لإستكمال ماتبقى من إجراءات .

رحم الله الطفل وعوض أهله خيراً وألهم الصبر والسلوان .

الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد.