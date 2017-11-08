  • الأربعاء 8

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” العمل ” تعلن عدم السماح للوافدين بممارسة المهن المقصورة على السعوديين

” العمل ” تعلن عدم السماح للوافدين بممارسة المهن المقصورة على السعوديين

” العمل ” تعلن عدم السماح للوافدين بممارسة المهن المقصورة على السعوديين
عادل الحربي(صدى):

شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، علي أنها لن تسمح بوجود الوافدين في قطاع الاتصالات أو غيره من الأنشطة والمهن المقصورة على الموطنيين السعوديين فقط.

وأوضحت الوزارة، أنه يجري ضبط المخالفين وتحويلهم للجهات الأمنية تمهيدا لترحليهم ومخالفة المنشآت التي تُشغِّلهم، وتحويل المنشأة التي يُشتبه في أنها تمارس التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابلاغ عن المخالفين من خلال الرقم: (19911) أو عبر تطبيق (معا للرصد).

 


الوسوم:, , , , , , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *