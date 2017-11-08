إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو

القاهرة(صدى):

أُعيد انتخاب مصر اليوم لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، الذي يعد الجهاز الأهم بالمنظمة الأممية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، حيث حصلت على 141 صوتاً من أصل 184 دولة لها حق التصويت بالمؤتمر العام لليونسكو حيث حصلت مصر بمقعدها أربعة أعوام إضافية تنتهي في 2021.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في تصريح له، أن هذه النتيجة تدل على ثقة المجتمع الدولي في مصر ومكانتها الدبلوماسية والثقافية على الساحة الدولية، متوجهاً بالشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مصر في هذه الانتخابات.