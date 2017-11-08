شاهد هيفا وهبي في شوراع باريس

أماني الغامدي(صدى):

نشرن الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، صورة بإطلالة مميزة في شوارع باريس بفرنسا، لم تعلق عليها بأي جملة.

ظهرت وهبي، ترتدت بنطالون ” جينز ” وسترة سوداء، وتركت شعرها مسندلاً على كتفيها، ووضعت نظارت شمسية.

يذكر ان الفنانة هيفا وهبي هيفا ستحيي حفلاً غنائياً في 30 نوفمبر الحالي في دار أوبرا جامعة مصر بمشاركة الفنان المصري محمد حماقي ليكون الحفل الثاني الذي تقدمه هيفا مع حماقي بعد حفل الجامعة الأميركية الذي أحيته الشهر الماضي في مصر وحقق نجاحا كبيراً.