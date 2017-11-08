أب يصيب طفلته بطلق ناري أثناء اختبار البندقية

سهو الهشال(صدى):

صرح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس وبالإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن استخراج طلق ناري من رأس طفلة بمستشفى الامير متعب .

وشرطة الجوف توضح انه ورد لشرطة محافظة القريات اتصال من مستشفى القريات العام في تمام الساعه الثامنة والربع من صباح يوم الاربعاء الموافق 5/ 2/ 1439هًـ مفاده عن دخول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف وذلك لتعرضها لطلق ساكتون هوائيه بالراس ( اثناء قيام والدها باختبار البندقيه الهوائيه بفناء منزلهم ) وحصول نزيف بالراس وتنويمها بالعنايه المركزه وتم تحريز السلاح المرخص باسمه وجرى إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

علما بانه تم تحويل الطفله لمستشفى الاميرمتعب بسكاكا بعدها تم نقلها بالاخلاء الطبي لأحد مستشفيات الرياض . والله الموفق