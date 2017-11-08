بالصور.. الجموع تعزي أسرة بن حميد في فقيد الطائرة المنكوبة

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبلت أسرة بن حميد، المعزين في استشهاد الفقيد خالد بن محمد بن حميد، مدير المراسم بإمارة عسير والذي استشهد في سقوط الطائرة التي كان تُقله مع نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز وعدد من مسؤولي المنطقة.

ووقف في مقدمة المستقبلين والد الفقيد، الأديب محمد بن حميد مدير نادي أبها الأدبي سابقاً وعدد من إخوته يتقدمهم الدكتور عبدالله بن حميد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقاً والدكتور سليمان بن حميد استشاري الجهاز الهضمي.

يذكر أن عزاء الفقيد قد بدأ أمس بعد الصلاة على جثمانه صلاة العصر بمدينة الرياض في جامع الإمام تركي بن عبدالله مع رفقاء دربه في الطائرة المنكوبة.