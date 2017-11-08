” بن لادن ” تسدد ديونًا بـ 1.8 مليار ريال
سارعت مجموعة بن لادن للبناء، بسداد مديونية تتعلق بمشروع الحرم المكي، وصلت قيمتها إلى 1.85 مليار ريال (493 مليون دولار).
وكانت البنوك، قد تلقت هذه الأموال مطلع الأسبوع الحالي، والتي تتعلق بقسط دوري من الرسوم والعمولات وسداد جزئي لأصل القرض، وفقًا لمصادر صحفية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37538 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام اعرف الطريق يا ابو وزره ,,
Basha ( ما اتوقعت انها تصدر منك يا بو محمد)[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم)
دعوها فإنها منتنه
هذا وانت عامل نفسك الناصح الامين
ولكن المواقف تظهر البواطن