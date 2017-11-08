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” بن لادن ” تسدد ديونًا بـ 1.8 مليار ريال

” بن لادن ” تسدد ديونًا بـ 1.8 مليار ريال
علي القحطاني(صدى):

سارعت مجموعة بن لادن للبناء، بسداد مديونية تتعلق بمشروع الحرم المكي، وصلت قيمتها إلى 1.85 مليار ريال (493 مليون دولار).

وكانت البنوك، قد تلقت هذه الأموال مطلع الأسبوع الحالي، والتي تتعلق بقسط دوري من الرسوم والعمولات وسداد جزئي لأصل القرض، وفقًا لمصادر صحفية.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37538 ] نشر منذ 2 ساعتين

تمام اعرف الطريق يا ابو وزره ,,

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