بالفيديو.. تجاور قبور ملوك وأمراء ومواطنين في مقبرة العود بالرياض
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق من داخل مقبرة العود وسط مدينة الرياض، يوضح تجاور قبور عدد من ملوك المملكة والأمراء والمواطنين.
وأظهر المقطع الذي صوره أحد المواطنين إثر دفن الأمير منصور بن مقرن، رحمه الله، تقارب قبور كل من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز.
كما أوضح المواطن مكان قبر والدته بين القبور، قائلًا: ” أن الدنيا صغيرة جداً، بحيث جمعت كل هؤلاء في محيط أمتار محدودة ” ، داعياً للمتوفين بالرحمة والمغفرة.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 18 دقيقة
الدنيا وش هي ولا شي الدراهم والشهره والوجاها ونت ولد فلان ومن عيال علان كلها سراب يشغلك الشيطان عنها من شغلك وجتهادك للأخره وحتى الزوجه لا تشغلك ونت تراكض وراها ماغير تنكد عليك حياتك ونت وين رحت وجيت والراتب متى ينزل وجرة الغاز فاضيه عقب صلاة الفجر والخميس والجمعة ماغير تسهرك لين صلاة الفجر ماتدري بتخليك تتروش ولا تقولك تعيبه
اقول لا تضيعو وقتكم بالملذات ياجيل توتر والنشطون وَذَا الخرابيط والله كلنا بذا القبر الي تشوفوه لا معك جوال ولا معك احد مامعك الا عملك وصلاتك وطاعتك لربك بس
الله المستعان كم واحداً منكم الحين سهران يقصد يصلي اخر الليل
الله المستعان