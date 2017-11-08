بالفيديو.. تجاور قبور ملوك وأمراء ومواطنين في مقبرة العود بالرياض

عادل الحربي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق من داخل مقبرة العود وسط مدينة الرياض، يوضح تجاور قبور عدد من ملوك المملكة والأمراء والمواطنين.

وأظهر المقطع الذي صوره أحد المواطنين إثر دفن الأمير منصور بن مقرن، رحمه الله، تقارب قبور كل من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز.

كما أوضح المواطن مكان قبر والدته بين القبور، قائلًا: ” أن الدنيا صغيرة جداً، بحيث جمعت كل هؤلاء في محيط أمتار محدودة ” ، داعياً للمتوفين بالرحمة والمغفرة.