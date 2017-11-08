كيلور نافاس علي قائمة اهتمام ارسنال وليفربول
يدخل الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ليفربول وآرسنال.
وذكرت صحيفة ” Diario Gol ” ، أن الدولي الكوستاريكي لم يعد يشعر أنه محط ثقة المدرب زين الدين زيدن وخصوصاُ الرئيس فلورنتينو بيريز الذي يصر على التعاقد مع حارسٍ جديد خلال الصيف المقبل .
ويرتبط كيلور نافاس (30 سنة) مع ريال مدريد بعقد يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة في صيف 2014 قادماً من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو.
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