كيلور نافاس علي قائمة اهتمام ارسنال وليفربول

ماجد محمد(صدى):

يدخل الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ليفربول وآرسنال.

وذكرت صحيفة ” Diario Gol ” ، أن الدولي الكوستاريكي لم يعد يشعر أنه محط ثقة المدرب زين الدين زيدن وخصوصاُ الرئيس فلورنتينو بيريز الذي يصر على التعاقد مع حارسٍ جديد خلال الصيف المقبل .

ويرتبط كيلور نافاس (30 سنة) مع ريال مدريد بعقد يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة في صيف 2014 قادماً من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو.