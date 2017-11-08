الهلال ينهي تدريباته في معسكره الإعدادي

ماجد محمد(صدى):

أنهي فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأرعاء، دريباته على فترتين صباحية ومسائية؛ في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” .

وتركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة، تلاها تدريبات التسديد على المرمى من مسافات مختلفة.

وعمد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني ” رامون دياز ” خلال التمرين إلى تطبيق تدريبات بدنية وفنية، عبر عدّة محطات، ومسافات مختلفة، اختتمها بشرح طريقة إحراز الأهداف من خلال مساحات الملعب المخصّص للمناورة، في حين واصل الثلاثي ” حسن كادش، عبدالله الحافظ ومجاهد المنيع ” برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم.