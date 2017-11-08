نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الثقافة يحضر حفل افتتاح ” متحف اللوفر أبوظبي “

علي القحطاني(صدى):

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – حضر معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم حفل افتتاح ” متحف اللوفر أبوظبي ” في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وافتتح المتحف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بحضور جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وفخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة.

وقد قام الجميع بجولة داخل المتحف الذي يعد أول فرع في الخارج للمتحف الباريسي الشهير، ويضم مجموعة دائمة لأكثر من 600 عمل فني من مختلف أنحاء العالم تمثل حضارات وفترات مختلفة من التاريخ.

يذكر أن المتحف الذي يقع في السعديات تحت قبة قطرها 180متراً تظلل ثلثي المتحف، يضم 23 صالة عرض موزعة داخل (55) مبنى منتشرة داخل القبة لتمثل قرية عربية. وتتكون القبة الخارجية للمتحف من الفولاذ المقاوم للصدأ وهي عبارة عن (8000) من النجوم المعدنية تتكرر بأحجام وزوايا مختلفة في ثماني طبقات لتوفير أشكال من المخرومات، بينما القبة الداخلية من الألمنيوم وتسمح الثغرات في السقف لأشعة الشمس بالانتشار في فراغات المعرض، بما يماثل أشعة الشمس المارة عبر أشجار النخيل المتداخلة.