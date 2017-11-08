السفير المالكي يبحث التعاون بين المملكة وباكستان في مشروع الممر الاقتصادي

نايف السالم(صدى):

عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم اجتماعاً مع معالي وزير المواصلات الباكستاني حافظ عبدالكريم بخش وعدداً من كبار المسؤولين بالوزارات الباكستانية المعنية بتطوير مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وذلك لبحث المجالات التي يمكن للمملكة التعاون فيها مع باكستان ضمن هذا المشروع.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير بخش أن باكستان تعِد المملكة شريكاً استراتيجياً مهمًا لها، وأنها حكومة وشعباً تولي اهتماماً بالغا لهذه العلاقات.

بعد ذلك قدم وكيل وزارة المواصلات صديق مبين إيجازاً مرئياً للسفير المالكي عن مشروع الممر الاقتصادي وأهميته الاقتصادية والإقليمية وفرص الاستثمار التي يمكن للمملكة الاستفادة منها، إضافة إلى المشاريع الأخرى المرتبطة بهذا المشروع.

من جانبه أعرب السفير المالكي عن شكره لمعالي وزير المواصلات الباكستاني على عقد الاجتماع، مؤكدًا أن قيادة المملكة تولي اهتماماً لعلاقاتها مع باكستان وشعبها الشقيق، وأنها حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، والوقوف معها ودعم اقتصادها واستقرارها.