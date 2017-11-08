منتج أمريكي يستعين بـ ” الموساد ” لعدم فضح جرائمه الجنسية

واشنطن(صدى):

استعان هارفي وينستاين أحد منتجي هوليوود المتهم بالتحرش الجنسي بعشرات الممثلات، بمحققين من بينهم عملاء سابقون في جهاز المخابرات الإسرائيلي ” الموساد ” .

وكانت مهمة العملاء الإسرائيليين، جمع معلومات عن النساء الضحايا ومحاولة إسكاتهن وعدم فضح الجرائم الجنسية.

جدير بالذكر أن فضيحة تحرش المنتج الأكثر نفوذا في هوليوود أنفجرت بعدما كشف تحقيق صحفي عن تحرش وينستاين بممثلتين وانهالت بعد ذلك سلسلة من الاتهامات وزاد عدد النساء اللواتي اتهمن هارفي بالتحرش عن 50 سيدة.