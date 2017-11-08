منتج أمريكي يستعين بـ ” الموساد ” لعدم فضح جرائمه الجنسية
استعان هارفي وينستاين أحد منتجي هوليوود المتهم بالتحرش الجنسي بعشرات الممثلات، بمحققين من بينهم عملاء سابقون في جهاز المخابرات الإسرائيلي ” الموساد ” .
وكانت مهمة العملاء الإسرائيليين، جمع معلومات عن النساء الضحايا ومحاولة إسكاتهن وعدم فضح الجرائم الجنسية.
جدير بالذكر أن فضيحة تحرش المنتج الأكثر نفوذا في هوليوود أنفجرت بعدما كشف تحقيق صحفي عن تحرش وينستاين بممثلتين وانهالت بعد ذلك سلسلة من الاتهامات وزاد عدد النساء اللواتي اتهمن هارفي بالتحرش عن 50 سيدة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37538 ] نشر منذ 2 ساعتين
بألف قباس ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22345 ] نشر منذ 2 ساعتين
يامن شرى له من حلاله
علللللللللللللللللله🤗🤗🤗
يبي يداويها بلتي كانت هي الدائو🤔