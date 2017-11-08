أخضر الشباب يتأهل إلى نهائيات آسيا

نواف السالم(صدى):

تأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم، إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19، بعد فوزه على المنتخب اليمني بهدفين مقابل هدف.

وجاء تأهل المنتخب السعودي للشباب بعد أن حل في صدارة مجموعته الرابعة بـ 9 نقاط حققها من انتصارات على الهند و ركمانستان واليمن بواقع 8 أهداف.

وسجل هدف المنتخب السعودي الأول اللاعب حامد الغامدي في وقت قاتل من المباراة عند الدقيقة 86 فيما أضاف زميله محمد منصور هدف الفوز عند الدقيقة الـ 92.