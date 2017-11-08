العاملون بمجمع المرسلات يغلقون محالهم احتجاجا على وجود العمالة الوافدة

حمود العنزي(صدى):

احتج الشباب السعوديون العاملون بمحال الاتصالات في مجمع المرسلات، أحد أكبر المجمعات الخاصة بالاتصالات في الرياض بسبب وجود العمالة الوافدة، وممارستهم البيع.

وأغلق السعوديون محالهم مبدين غضبهم من تراخي وزارة العمل وتجاهلها الشكاوى المقدمة إليها بوجود الأجانب من جنسيات عدة في المجمع.

واشتكى أصحاب المحال من مضايقات العمالة الوافدة، مشيرين إلى أنهم يقفون في الشارع، ويكسرون الأسعار.