العاملون بمجمع المرسلات يغلقون محالهم احتجاجا على وجود العمالة الوافدة
احتج الشباب السعوديون العاملون بمحال الاتصالات في مجمع المرسلات، أحد أكبر المجمعات الخاصة بالاتصالات في الرياض بسبب وجود العمالة الوافدة، وممارستهم البيع.
وأغلق السعوديون محالهم مبدين غضبهم من تراخي وزارة العمل وتجاهلها الشكاوى المقدمة إليها بوجود الأجانب من جنسيات عدة في المجمع.
واشتكى أصحاب المحال من مضايقات العمالة الوافدة، مشيرين إلى أنهم يقفون في الشارع، ويكسرون الأسعار.
الواقع[ عدد التعليقات: 5458 ] نشر منذ 3 ساعات
اشتغلوا وافتحوا الصباح وبلاش أعذار الزبون يريد الخدمة والمنتج والسعر المناسب والصيانة
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 30 دقيقة
اليمنيين وما ادراك ما اليمنيين
المفترض لما اصدرتو قرار بمنعهم من العمل بمجال الاتصالات رحلتوهم علطول مو تخلونهم كذا ينافسون المواطن
حسبي الله عليهم
العمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
ايام سعودة سوق الخضار قبل 13 سنة فتحنا بسطات انا وعيال عمي وللاسف اول من ضيق علينا السعوديين يتشرطون عليك تقل شحاذ من غير البلاغات ويروح للهنود بجنبنا (يصكونه دبل السعر )وهو يضحك
الزبدة ربعنا ماينغزا بهم شوفوا الهنود والمصريين واليمنيين كيف قلوبهم على بعض وفيهم حمية ومرجلة