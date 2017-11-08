وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الانقلاب تدمر الإرث التاريخي والحضاري

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الانقلاب تعمل على تدمير الإرث التاريخي والحضاري في اليمن.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير اليمني في ندوة بمقر نادي الصحافة الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعنوان ” اليمن حضارة وتاريخ… الحال والمال ” بشأن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء إنقلاب الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة.

واتهم الإرياني، الانقلابيين ” بسرقة الآثار وتدمير المكتبات والمآثر التاريخية ومصادرة وإحراق المخطوطات والكتب النادرة إلى تمزيق النسيج المجتمعي والتعايش المذهبي الذي عاشه اليمنيون على مدى أكثر من 1400 عام، وتغيير المناهج الدراسية بصورة طائفي ” .

وثمن دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنقاذ الشعب اليمني ومساعدة حكومته الشرعية في التصدي لمشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.