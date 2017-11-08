نشر : منذ 4 ساعات 1٬628 2 الاخبار المحلية هطول أمطار على الباحة إبراهيم الزهراني(صدى): هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، شملت أجزاء من محافظتي المخواة وقلوة والمراكز التابعة لهما، ارتوت على إثرها الأرض. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. الوسوم:أمطار, الباحة, المخواة, قلوة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3252 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم سقيا خير وبركه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6364 ] نشر منذ 3 ساعات
اللـــهم إجعَـــــلها أمطــــــارُ خَيــــرٍ وبَــــــرَكَـــــه .🌦🌧🌥🌦🌧.