هطول أمطار على الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، شملت أجزاء من محافظتي المخواة وقلوة والمراكز التابعة لهما، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.