أبا الخيل يرأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر الدولي لجهود المملكة في ترسيخ منهج أهل السنة

عادل الحربي(صدى):

رأس معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه اليوم،الاجتماع الخامس للجنة العليا للمؤتمر الدولي لجهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية،الذي ستنظمه الجامعة في النصف الثاني من شهر جمادى الآخرة 1439هـ.

وتم خلال الاجتماع النظر في تقارير اللجان المشاركة بالمؤتمر وتوصياتها، والنظر في طلبات المشاركة في المؤتمر، ومناقشة ما يجد من أعمال.

وأوضح الدكتور أبا الخيل ان هذا المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 50 دولة من شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا، مشيراً إلى أن عدد الأبحاث المشاركة في المؤتمر أكثر من (1050) بحثاً.